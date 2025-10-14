Сибіга закликав країни чітко засудити атаку РФ на гуманітарну місію ООН на Херсонщині

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави-члени ООН чітко засудити російську атаку на гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області та чинити додатковий тиск на агресора.

"Росія завдала удару по гуманітарному конвою ООН УКГС ООН у Херсонській області. Дві вантажівки WFP у складі конвою, що доставляли їжу та життєво важливу допомогу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки безпілотника. На щастя, весь персонал живий", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що вантажівки, що перевозять продукти харчування для нужденних, чітко позначені емблемами ООН. Сибіга назвав удар РФ ще одним жорстоким порушенням міжнародного права, що демонструє повну зневагу Росії до життів цивільного населення та її міжнародних зобов'язань.

"Ми закликаємо держави-члени ООН чітко засудити черговий напад на гуманітарний персонал та чинити додатковий тиск на агресора", - написав Сибіга.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти прицільно били з дронів і артилерії по чотирьох білих вантажівках із маркуванням ООН, які везли допомогу мирним жителям.

Внаслідок атаки одна машина згоріла, інша – серйозно пошкоджена. Двом автівкам вдалося виїхати з-під обстрілу. Люди, які перебували в колоні, не постраждали.