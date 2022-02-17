Події

12:37 17.02.2022

"Євросолідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

2 хв читати
"Євросолідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

Партія "Європейська солідарність" вимагає негайно скликати засідання Тристоронньої контактної групи та провести телефонні консультації у рамках "нормандського формату" щодо обстрілу дитячого садка в Луганській області, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Дві співробітниці дістали контузії. (…) "Європейська солідарність" розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення Мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбувається на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин і техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує суворої реакції української влади і світу", - наголосила Геращенко, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Необхідно негайно скликати засідання ТКГ та обговорювати там деградацію ситуації з безпекою, скликати телефонні консультації в "нормандському форматі" та обговорювати там не формули Штайнмаєра, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного впровадження додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі та обстріли українських населених пунктів, агресію проти України", - додала вона.

Раніше пресцентр штабу Операції об'єднаних сил повідомив, що внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб дістали контузію. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у Луганській військово-цивільній адміністрації, внаслідок обстрілу постраждав дитячий садок на вул. Деповській, 22.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram повідомив, що російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова в Луганській області, під обстріл потрапила станція, локомотивне депо та дитячий садок.

В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників.

Теги: #обстріл #станиця_луганська #євросолідарність
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 17.02.2022
На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

12:19 17.02.2022
Унаслідок обстрілу дитсадка у Станиці Луганській постраждали троє працівників, у будівлі перебували 20 дітей - ОТУ "Північ"

Унаслідок обстрілу дитсадка у Станиці Луганській постраждали троє працівників, у будівлі перебували 20 дітей - ОТУ "Північ"

11:11 17.02.2022
Російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова на Луганщині

Російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова на Луганщині

10:55 17.02.2022
Снаряд потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, постраждали двоє людей – штаб ООС

Снаряд потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській, постраждали двоє людей – штаб ООС

13:09 15.02.2022
У "Євросолідарності" розцінюють рішення Держдуми про звернення до Путіна щодо визнання т. зв. ЛНР/ДНР як вихід РФ із Мінських домовленостей

У "Євросолідарності" розцінюють рішення Держдуми про звернення до Путіна щодо визнання т. зв. ЛНР/ДНР як вихід РФ із Мінських домовленостей

18:03 14.02.2022
"Голос" та "Євросолідарність" пропонують ВР ухвалити звернення до США та Великої Британії щодо створення коаліції для протидії агресії РФ

"Голос" та "Євросолідарність" пропонують ВР ухвалити звернення до США та Великої Британії щодо створення коаліції для протидії агресії РФ

12:02 14.02.2022
"Євросолідарність" наполягає на відкликанні посла у Великій Британії Пристайка – Порошенко

"Євросолідарність" наполягає на відкликанні посла у Великій Британії Пристайка – Порошенко

07:41 10.02.2022
У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

10:53 06.02.2022
Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

14:15 04.02.2022
Луценко вступив до партії "Євросолідарність"

Луценко вступив до партії "Євросолідарність"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей" - Столтенберг

НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

Зеленський поінформував голову Євроради про обстріл у Станиці Луганській та подякував за ініціативу проведення донорської конференції

На Луганщині у двір ліцею, де перебували 30 учнів, потрапив снаряд

ОСТАННЄ

Європейські інтелектуали та політики звернулися до Макрона із закликом прискорити вступ України до ЄС

У Донецькій області від обстрілів російських найманців постраждали два міста та три селища

НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей" - Столтенберг

НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

СБУ відкрила справу за фактами обстрілів бойовиками дитсадка та школи на Луганщині

У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

СБУ викрила схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського порту: збитки понад 35 млн грн

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у більшості областей України

Прогноз погоди на вихідні 19–20 лютого: по всій Україні по-весняному тепло

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА