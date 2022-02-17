"Євросолідарність" вимагає негайної реакції влади на обстріл дитсадка на Луганщині

Партія "Європейська солідарність" вимагає негайно скликати засідання Тристоронньої контактної групи та провести телефонні консультації у рамках "нормандського формату" щодо обстрілу дитячого садка в Луганській області, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Дві співробітниці дістали контузії. (…) "Європейська солідарність" розцінює цю провокацію окупаційних військ проти мирного населення як грубе порушення Мінських угод. Обстріл садочка серед білого дня відбувається на фоні нарощування російських військ поблизу українських кордонів і брехні Кремля про відведення своїх частин і техніки. Ця провокація свідчить про готовність окупанта йти далі в своїх агресивних намірах проти України й потребує суворої реакції української влади і світу", - наголосила Геращенко, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"Необхідно негайно скликати засідання ТКГ та обговорювати там деградацію ситуації з безпекою, скликати телефонні консультації в "нормандському форматі" та обговорювати там не формули Штайнмаєра, а безпеку українських дітей. Зеленський має апелювати до західних партнерів щодо негайного впровадження додаткових санкцій проти РФ за ескалацію ситуації на Донбасі та обстріли українських населених пунктів, агресію проти України", - додала вона.

Раніше пресцентр штабу Операції об'єднаних сил повідомив, що внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб дістали контузію. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел у Луганській військово-цивільній адміністрації, внаслідок обстрілу постраждав дитячий садок на вул. Деповській, 22.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram повідомив, що російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова в Луганській області, під обстріл потрапила станція, локомотивне депо та дитячий садок.

В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що внаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників.