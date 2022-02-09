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19:48 09.02.2022

В ОРДЛО відмовилися відкривати КПВВ, вимагають прямих контактів санітарних лікарів

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В ОРДЛО відмовилися відкривати КПВВ, вимагають прямих контактів санітарних лікарів

Представники окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відмовилися від пропозиції України відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду зі свого боку, вимагають прямих контактів санітарних лікарів з ОРДЛО та їх підконтрольних українському уряду регіонів, повідомив групі (ТКГ) з Донбасу Сергій Гармаш.

"На гуманітарній підгрупі "республіки" придумали новий привід не відкривати КПВВ. Дейнего з Никаноровою вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень", - написав Гармаш на своїй сторінці в Facebook за підсумками консультацій у рамках ТКГ.

За його словами, такий привід дивний, оскільки ще наприкінці 2021 року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані з Covid-19, і не вимагає від громадян, які в'їжджають з території ОРДЛО, довідок про вакцинацію. "Тому незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку", - зазначив донеччанин у ТКГ.

Щодо тематики звільнення утримуваних осіб Гармаш повідомив, що в ОРДЛО продовжують створювати перешкоди, вимагаючи проведення від України процесуального очищення звільнених і переданих на тимчасово непідконтрольні Києву території, а також ухвалення Україною закону про амністію. "Хоча одне з одним абсолютно не в'яжеться. Тобто просто немає політичної волі зробити те, що Росія зобов'язалася виконати, підписавшись під Мінськом", - резюмував він.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 2 березня.

 

 

 

Теги: #ткг #кпвв #ордло
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