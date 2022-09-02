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07:09 02.09.2022

Зеленський своїм указом розпустив українську делегацію в ТКГ

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Зеленський своїм указом розпустив українську делегацію в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом розпустив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Відповідний документ №621/2022 оприлюднено на сайті глави держави в четвер.

У ньому наголошується, що раніше укази президента №167/2020 "Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі" від 5 травня 2020 року; №302/2020 "Про зміни у складі делегації України для участі в ТКГ" від 30 липня 2020 року; №327/2020 "Питання делегації України для участі в ТКГ" від 18 серпня 2020 року; №414/2020 "Питання делегації України для участі у ТКГ" від 30 вересня 2020 року; №80/2021 "Про зміни у складі делегації України для участі у ТКГ" від 26 лютого 2021 року; №568/2021 "Про зміни у складі делегації України для участі у ТКГ" від 5 листопада 2021 року, а також пункт 2 розпорядження президента України №424/2020 "Про представника України у ТКГ з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях" від 30 липня 2020 року визнаються такими, що втратили чинність.

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - йдеться в документі.

Теги: #указ #розпуск #ткг

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