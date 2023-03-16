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21:18 16.03.2023

Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня

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Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня

Президент Чорногорії Міло Джуканович у четвер підписав указ про розпуск скупщини (парламенту) країни після того, як не вдалося затвердити новий кабінет міністрів, повідомляє чорногорська телерадіокомпанія РТЦГ.

РТЦГ зазначає, що, відповідно до ухваленого в країні законодавства, після розпуску скупщини вибори слід провести не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через сто днів. Таким чином, вони можуть відбутися наприкінці травня - на початку червня.

Телерадіокомпанія нагадує, що в четвер сплив термін, у який лідер партії "Демократичний союз" Міодраг Лекич мав сформувати новий уряд і оголосити його склад, однак він не зміг заручитися необхідною підтримкою депутатів.

 

 

Теги: #парламент #розпуск #чорногорія

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