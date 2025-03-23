Інтерфакс-Україна

Події

19:35 23.03.2025

Прем'єр Канади Карні оголосив про розпуск парламенту та нові вибори

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Прем'єр Канади Карні оголосив про розпуск парламенту та нові вибори

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про розпуск парламенту в неділю та нові вибори 28 квітня.

"Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня", - написав він в соцмережі Х.

"Ми повинні побудувати найсильнішу економіку в G7. Ми повинні впоратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір щодо того, хто має керувати цими зусиллями для нашої країни", - підкреслив прем'єр.

 

 

Теги: #парламент #канада #розпуск

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