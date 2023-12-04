Політика

19:17 04.12.2023

Президент Гвінеї-Бісау розпорядився розпустити парламент, але депутати відмовляються це робити

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Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало в понеділок розпорядився розпустити парламент і призначити дату для проведення нових парламентських виборів у країні, передають західні ЗМІ.

"Дата проведення наступних виборів до законодавчих органів буде призначена у встановлений термін відповідно до положень конституції", - цитує його указ Associated Press.

За даними агентства ЕФЕ, це рішення президент Гвінеї-Бісау ухвалив за підсумками консультації з державною радою. Виступаючи перед журналістами після засідання ради Сісоку Ембало заявив журналістам, що країна пережила спробу військового перевороту минулого тижня. Ця подія, за його словами, "створила підстави для серйозної політичної кризи".

"З огляду на спробу державного перевороту, який мала здійснити Національна гвардія..., а також ознаки співучасті з боку політиків, функціонування інститутів республіки стало нестійким", - наводить агентство його слова.

Associated Press зазначає, що депутати відкинули рішення президента, пославшись на конституцію, згідно з якою, парламент не може бути розпущений протягом перших 12 місяців після виборів. Агентство наголошує, що незрозуміло, чи виконає в підсумку парламент указ президента.

У п'ятницю в столиці країни Бісау сталася перестрілка між членами Національної гвардії і батальйону президентського палацу. Члени Національної гвардії напали на штаб-квартиру судової поліції з наміром визволити з-під варти двох міністрів, які перебувають під слідством за обвинуваченням у корупції.

У цей час Сісоку Ембало перебував за межами країни: він був на кліматичному саміті ООН у Дубаї. Після повернення він відправив у відставку голову Нацгвардії.

У лютому 2022 року президент країни вже розпускав парламент, пославшись на нерозв'язні розбіжності з цим органом, наголошує Associated Press.

 

 

Теги: #парламент #розпуск #гвінея

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