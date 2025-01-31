Зеленський і президент Гвінеї-Бісау обговорили двусторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало, і обговорив з ним двосторонні відносини та продовольчу безпеку.

"Провів розмову з Президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало й розповів про російські атаки на український енергетичний сектор, про нашу оборонну операцію в Курській області, а також участь північнокорейських військ у російському вторгненні", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

Президент подякував Гвінеї-Бісау за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її народу.

"Вкрай важливо, щоб цей рік приніс справедливий і тривалий мир для України та світу. Ми розраховуємо на підтримку з боку Гвінеї-Бісау та інших африканських країн у реалізації цих зусиль", - зазначив Зеленський.