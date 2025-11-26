Інтерфакс-Україна
19:26 26.11.2025

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Група військовослужбовців у Гвінеї-Бісау оголосила на пресконференції, що бере країну під контроль після минулих президентських і парламентських виборів, передає в середу радіостанція RFI.

"Група офіцерів, що називає себе "вищим військовим командуванням з відновлення порядку", стверджує, що взяла країну під контроль, аж до їхнього особливого розпорядження", - повідомляє радіостанція.

За даними RFI, військові оголосили про припинення виборів, що рівнозначно скасуванню результатів президентських і парламентських виборів, а також про припинення мовлення ЗМІ.

Військові також закликали населення зберігати спокій і оголосили про закриття кордонів.

Радіостанція зазначає, що наразі місцезнаходження президента Умару Сісоку Ембало невідоме. Крім того, додає RFI, опозиційних політиків Домінгуша Сімоіша Перейру та Фернанду Діаша да Кошту заарештовано й утримують на авіабазі в Бісау.

Парламентські та президентські вибори відбулися в Гвінеї-Бісау 23 листопада. 27 листопада влада мала оголосити їхні результати.

 

Теги: #гвінея #військові

