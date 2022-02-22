Українська делегація у ТКГ обговорить з ОБСЄ та N4 подальший формат переговорів щодо Донбасу

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі має намір обговорити з головуванням в ОБСЄ та країнами "нормандської четвірки" (N4) подальший формат переговорного процесу після визнання з боку РФ т.зв. ДНР та ЛНР, що свідчить про цілеспрямований вихід РФ із Мінських домовленостей.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих ДНР/ЛНР, що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей", - йдеться у заяві, розміщеній на сторінці української делегації у ТКГ у Facebook у вівторок.

"В ситуації, яка склалась, ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, координатором від ОБСЄ та країнами "нормандської четвірки" щодо подальшого формату переговорного процесу", - повідомили у делегації.

У заяві також зазначається, що протягом минулого тижня російська делегація у ТКГ неодноразово ухилялася від участі у консультаціях у форматі ТКГ, "реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування".