Політика

10:51 22.02.2022

Українська делегація у ТКГ обговорить з ОБСЄ та N4 подальший формат переговорів щодо Донбасу

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Українська делегація у ТКГ обговорить з ОБСЄ та N4 подальший формат переговорів щодо Донбасу

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі має намір обговорити з головуванням в ОБСЄ та країнами "нормандської четвірки" (N4) подальший формат переговорного процесу після визнання з боку РФ т.зв. ДНР та ЛНР, що свідчить про цілеспрямований вихід РФ із Мінських домовленостей.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих ДНР/ЛНР, що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей", - йдеться у заяві, розміщеній на сторінці української делегації у ТКГ у Facebook у вівторок.

"В ситуації, яка склалась, ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, координатором від ОБСЄ та країнами "нормандської четвірки" щодо подальшого формату переговорного процесу", - повідомили у делегації.

У заяві також зазначається, що протягом минулого тижня російська делегація у ТКГ неодноразово ухилялася від участі у консультаціях у форматі ТКГ, "реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінії розмежування".

 

Теги: #обсє #агресія_рф #ткг #нормандська_четвірка
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