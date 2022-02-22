Рішення Путіна визнати т.зв. "ЛНР" і "ДНР" суперечить Мінським домовленостям, важливо, щоб воно не призвело до кровопролиття

Рішення президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" суперечить Мінським домовленостям і важливо, щоб воно не призвело до нових військових дій та кровопролиття, заявив Спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

"Я глибоко шкодую про це рішення, оскільки воно багато в чому суперечить Мінським домовленостям, зокрема спрямоване на те, щоб певні райони Донецької та Луганської областей увійшли до складу України з особливим статусом... Украй важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій та кровопролиття", - йдеться в повідомленні Кіннунена для преси.

Він додав, що, як і раніше, готовий продовжувати діалог з мирного врегулювання у форматі ТКГ.

"Дипломатія та переговори не мають альтернативи. Як спеціальний представник я, як і раніше, готовий продовжити діалог з усіма учасниками дискусій у Тристоронній контактній групі", - сказав він.