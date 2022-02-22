Події

08:00 22.02.2022

Рішення Путіна визнати т.зв. "ЛНР" і "ДНР" суперечить Мінським домовленостям, важливо, щоб воно не призвело до кровопролиття

1 хв читати
Рішення Путіна визнати т.зв. "ЛНР" і "ДНР" суперечить Мінським домовленостям, важливо, щоб воно не призвело до кровопролиття

Рішення президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" суперечить Мінським домовленостям і важливо, щоб воно не призвело до нових військових дій та кровопролиття, заявив Спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

"Я глибоко шкодую про це рішення, оскільки воно багато в чому суперечить Мінським домовленостям, зокрема спрямоване на те, щоб певні райони Донецької та Луганської областей увійшли до складу України з особливим статусом... Украй важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій та кровопролиття", - йдеться в повідомленні Кіннунена для преси.

Він додав, що, як і раніше, готовий продовжувати діалог з мирного врегулювання у форматі ТКГ.

"Дипломатія та переговори не мають альтернативи. Як спеціальний представник я, як і раніше, готовий продовжити діалог з усіма учасниками дискусій у Тристоронній контактній групі", - сказав він.

 

 

 

Теги: #донбас #визнання #ткг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:56 21.02.2022
Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

23:00 21.02.2022
Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

22:09 21.02.2022
Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

20:06 21.02.2022
Боррель закликає РФ не визнавати т.зв. ДНР і ЛНР

Боррель закликає РФ не визнавати т.зв. ДНР і ЛНР

19:04 21.02.2022
Яценюк: Рішення Путіна щодо визнання т.зв. Л/ДНР потребують негайної реакції Заходу і запровадження санкцій

Яценюк: Рішення Путіна щодо визнання т.зв. Л/ДНР потребують негайної реакції Заходу і запровадження санкцій

18:59 21.02.2022
Підбадьорливі заяви не забезпечать миру на Донбасі, потрібні складні рішення – Кулеба

Підбадьорливі заяви не забезпечать миру на Донбасі, потрібні складні рішення – Кулеба

18:57 21.02.2022
Освітній процес у школах підконтрольної частини Луганської та Донецької областей продовжується - Шкарлет

Освітній процес у школах підконтрольної частини Луганської та Донецької областей продовжується - Шкарлет

14:33 21.02.2022
ТКГ з питань Донбасу не збереться раніше березня - джерело в РФ

ТКГ з питань Донбасу не збереться раніше березня - джерело в РФ

08:46 21.02.2022
Понад 61 тис. "біженців" з ОРДЛО прибули в РФ - МНС

Понад 61 тис. "біженців" з ОРДЛО прибули в РФ - МНС

19:02 20.02.2022
Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступник генсека ООН закликає до припинення бойових дій в Україні

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Визнання РФ незалежності тимчасово окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки

Україна скликає екстрений саміт "нормандської четвірки" після рішення Росії визнати т.зв. "ДНР"

Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

ОСТАННЄ

Заступник генсека ООН закликає до припинення бойових дій в Україні

Байден підписав указ про санкції проти т.зв. "Л/ДНР"

Генсек ООН стурбований рішенням РФ щодо визнання т.зв. "Л/ДНР"

Канада відкидає та засуджує укази РФ про відправку збройних сил до України - Трюдо

Велика Британія розглядає питання щодо нарощування військової допомоги Україні

Кулеба обговорив із Блінкеном майбутні санкції проти РФ

Президент Південної Кореї проведе засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації навколо України

Кулеба: Від реакції світової спільноти та від запровадження санкцій проти РФ залежать подальші її кроки

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА