Події

13:59 23.12.2022

У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали власника мережі донецьких ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "ДНР", повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу", - йдеться у повідомленні бюро у телеграмі у п'ятницю.

У ДБР уточнюють, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. "Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - наголошується в повідомленні.

За інформацією бюро, жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби, офіційного обліку не вели, кошти надходили до т. зв. казначейства ДНР. Згідно з повідомленням, протягом 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Власнику мережі ломбардів повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч.2 ст.258-2 Кримінального кодексу України).

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3014

Теги: #затримання #ордло #дбр #ломбарди

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