У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали власника мережі донецьких ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "ДНР", повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу", - йдеться у повідомленні бюро у телеграмі у п'ятницю.

У ДБР уточнюють, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. "Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ", - наголошується в повідомленні.

За інформацією бюро, жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби, офіційного обліку не вели, кошти надходили до т. зв. казначейства ДНР. Згідно з повідомленням, протягом 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.

Власнику мережі ломбардів повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч.2 ст.258-2 Кримінального кодексу України).

Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3014