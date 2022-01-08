Російські найманці продовжують блокувати рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на Донбасі

У новому році рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на КПВВ на лінії розмежування продовжують блокувати російські найманці з боку тимчасово окупованої території України, повідомляє в суботу Держприкордонслужба.

Щодня відкритий з боку тимчасово окупованої території України тільки КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік порівняно з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, з 1 січня через цей коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3939 осіб, а на контрольовану територію – 4037 осіб.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблокували рух у понеділок і п'ятницю. Лінію розмежування в цьому КПВВ перетнули 221 людей і 39 транспортних засобів на тимчасово окуповану частину Донбасу. Водночас 193 людини і 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Як повідомлялося, постановою Кабміну України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу про самоізоляцію для осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ.