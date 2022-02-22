Джонсон оголосив про впровадження санкцій стосовно п'яти російських банків і трьох бізнесменів

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон у вівторок оголосив про впровадження санкцій до Росії після визнання "Донецької та Луганської народних республік".

"Сьогодні ми впроваджуємо санкції стосовно п'яти російських банків", - заявив він, виступаючи в Палаті громад. За його словами, санкції стосуватимуться банку "Росія", Промзв'язокбанку (рос. Промсвязьбанк), Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Генбанку, Індустріального ощадного банку.

Крім того, британські санкції стосуватимуться трьох російських бізнесменів - Геннадія Тимченка, Бориса та Ігоря Ротенбергів.

Бізнесмен Ігор Ротенберг - співвласник ТОВ "РТ-Інвест Транспортні системи "(РТІТС, оператор держсистеми стягнення плати з вантажівок "Платон").

Батько Ігоря Ротенберга Аркадій Ротенберг перебуває під британськими санкціями з 2014 року. В сьогоднішнє оновлення, крім Ігоря Ротенберга, також потрапив молодший брат Аркадія Ротенберга Борис, співвласник СМП-Банку.

Ігор Ротенберг перебуває під американськими санкціями ще з 2018 року.

Також під санкції Великої Британії потрапив іще один бізнесмен, давно внесений до санкційних списків США, - Геннадій Тимченко.