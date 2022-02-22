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13:39 22.02.2022

Помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба

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Помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба

У вівторок, 22 лютого, помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба, повідомив Український інститут національної пам'яті.

"22 лютого, на 91-му році життя, помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба", - йдеться у повідомленні пресслужби УІНП.

Зазначається, що Дзюба народився 26 липня 1931 року в Донецькій області, навчався у Донецькому педагогічному інституті та аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка у Києві.

З початку 1960-х років брав участь у дисидентському русі. У 1965 році написав памфлет "Інтернаціоналізм чи русифікація?", присвячений проблемі національних відносин у соціалістичному суспільстві.

У 1973 році був засуджений радянським судочинством до 5 років позбавлення волі та 5 років заслання за "антирадянську пропаганду".

Восени 1989 року став одним зі співзасновників "Народного руху України".

У незалежній Україні був другим міністром культури, а також якийсь час очолював комітет Національної премії імені Т. Г. Шевченка.

У 2001 році нагороджений найвищою державною нагородою - Герой України.

 

Теги: #смерть #уінп #дзюба
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