Австралія евакуювала дипломатів до Польщі та Румунії – МЗС

Австралія евакуювала дипломатів свого посольства в Україні до Польщі та Румунії, повідомила міністр закордонних справ та міністр у справах жінок Австралії Меріс Пейн.

"З огляду на підвищений ризик австралійським офіційним особам було наказано залишити Україну. Наше посольство та операції у Львові тимчасово закрито. Австралійських офіційних осіб було направлено до східної Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які хочуть залишити Україну", - йдеться у заяві Пейн на сайті Міністерства закордонних справ Австралії у вівторок.

Вона також закликала всіх австралійців негайно залишити Україну.

У заяві міністра зазначається, що уряд Австралії засуджує заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Донецька та Луганська області на сході України є незалежними державами.

"Це різко підриває суверенітет і територіальну цілісність України та не має юридичної сили з міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія спрямовує так званих миротворців на схід України. Цей особовий склад не є миротворцями", - зазначила Пейн.

Міністр наголосила, що австралійський уряд тісно координує свої дії зі США, Великою Британією, ЄС та іншими урядами у всьому світі, щоб забезпечити серйозну ціну за агресію Росії.

"Разом із нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі та жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві Пейн.