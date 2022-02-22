До ВР внесуть пропозиції щодо доповнення законодавства, що засуджує тоталітарні режими, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович анонсував внесення до Верховної Ради пропозицій щодо доповнення законодавства, що засуджує тоталітарні режими, вже найближчим часом.

"Знаю, що найближчим часом у парламент будуть внесені пропозиції доповнення законодавства, що засуджує тоталітарні режими. Воно має стати ще більш європейським, актуальним та збалансованим, включатиме елементи узагальнення практики реалізації законодавства з 2015 року, зокрема що стосується нацистських символів. І це все без усіляких "учителів декомунізації" на танках із-за порєбріка", - написав Дробович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні є доконаним і незворотнім фактом.

"Від себе додам (не офіційна позиція уряду), що якби злочини комунізму були вчасно і належним чином засуджені, то в світі було би більше шансів уникнути багатьох лих, включно із тим злим КҐБ-істським дідом, який несе війну, беззаконня і смерть сусідам (грузинам, білорусам, українцям та іншим), - написав голова УІНП.

Він також зазначив, що вже декілька років триває робота над тим, щоб сформувати коаліцію однодумців та підготувати ґрунт для засудження комуністичного тоталітарного режиму на рівні ООН. "Наразі існує декілька резолюцій проти нацистського режиму та його злочинів, але немає жодної проти радянського тоталітаризму, який, за даними вчених, погубив майже 20 млн своїх же людей", - нарікає Дробович.

Джерело: https://www.facebook.com/100006391515172/posts/3311441792412172/