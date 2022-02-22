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10:16 22.02.2022

ДСНС оприлюднила поради для підготовки громадян до екстреної ситуації

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ДСНС оприлюднила поради для підготовки громадян до екстреної ситуації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для індивідуальної підготовки громадян з цивільного захисту у разі екстреної ситуації.

"Спокійно та впевнено зустрічаємо виклики нового дня, тому що знаємо алгоритми дій на будь-який випадок. Наші рятувальники навчаються і тренуються нон-стоп, щоб долати надзвичайні події, тому ми пропонуємо вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Серед порад із цивільного захисту: за можливості дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення; перевірити наявність аварійного виходу; зробити запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання; перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.

У ДСНС також радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.

Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також у холодну пору року подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.

Теги: #дснс #агресія_рф #поради
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