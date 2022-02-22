Заступник генсека ООН закликає до припинення бойових дій в Україні
Переговори - єдиний спосіб вирішити проблему сходу України, заявила заступник генсека ООН Розмарі Дікарло.
"Переговори - єдиний шлях вирішення конфлікту в Україні", - заявила вона на засіданні РБ ООН.
За словами Дікарло, "ризик конфлікту реальний, і йому потрібно будь-якою ціною запобігти".
Вона закликала всі сторони "уникнути дій та заяв", здатних ускладнити проблему.
"Закликаємо до негайного припинення бойових дій", - додала вона.