Генсек ООН стурбований рішенням РФ щодо визнання т.зв. "Л/ДНР"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про стурбованість рішенням Російської Федерації щодо визнання так званих "Л/ДНР".

"Дуже стурбований рішенням Росії щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України", - написав Гутерріш у своєму мікроблозі Твіттер у ніч на вівторок.

Він наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів.