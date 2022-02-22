Події

07:09 22.02.2022

Блінкен обговорив телефоном Україну з головою МЗС КНР

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Блінкен обговорив телефоном Україну з головою МЗС КНР

Держсекретар США Ентоні Блінкен телефоном поговорив з міністром закордонних справ Китаю Ван І, повідомив американський держдепартамент.

Під час бесіди Блінкен торкнувся подій у КНДР та ситуації навколо України.

"Держсекретар зазначив необхідність збереження суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на засіданні РБ ООН заявив, що Китай вважає, що врегулювання ситуації навколо України має відбуватися шляхом діалогу та консультацій з урахуванням занепокоєнь усіх зацікавлених сторін.

"Ситуація в Україні складалася під впливом численних складних факторів. На нашу думку, всі міжнародні суперечки та розбіжності мають вирішуватись мирним шляхом", - сказав дипломат.

Він наголосив, що Китай вітає всі зусилля, спрямовані на врегулювання української проблеми дипломатичними засобами з урахуванням наявних занепокоєнь, та закликає всі сторони утримуватися від дій, які можуть призвести до ескалації ситуації.

 

 

Теги: #сша #кнр #україна
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