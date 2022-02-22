Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада, разом зі своїми партнерами та союзниками відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовлені у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві Жолі, опублікованій на її сторінці в Twitter у вівторок.

Вона наголосила, що Канада залишається непохитною у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

"Канада рішуче засуджує визнання президентом Путіним неконтрольованих урядом районів Донецька та Луганська незалежними територіями. Це є явним порушенням Мінських домовленостей, Хартією ООН і серйозною загрозою безпеці та стабільності в регіоні", - зазначила Жолі.