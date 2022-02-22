Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з Джонсоном, зараз готують звернення до нації, після чого відбудуться розмови з головою Євроради та президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський обговорив поточну ситуацію на Донбасі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після чого очікується звернення до нації, а також відбудуться розмови з головою Євроради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потім заплановані розмови з президентом Євроради Шарлем Мішелем та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", - написав Зеленський у мікроблозі Тwitter у ніч на вівторок.