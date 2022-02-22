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00:24 22.02.2022

Байден поінформував Зеленського про плани санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "Л/ДНР"

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Байден поінформував Зеленського про плани санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "Л/ДНР"

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, поінформував його про план Вашингтона ввести санкції у відповідь на визнання Росією так званих Л/ДНР, повідомляє Білий дім.

"Він поінформував президента Зеленського щодо відповіді Сполучених Штатів, включно з нашим планом запровадити санкції", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу відповідь США у разі "подальшої російської агресії".

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати реагуватимуть швидко і рішуче, в ногу зі своїми союзниками та партнерами, на подальшу російську агресію проти України.

У заяві також йдеться, що Байден рішуче засудив рішення про визнання Росією так званих "Л/ДНР" і запевнив Зеленського у "прихильності США суверенітету та територіальної цілісності України".

 

 

Теги: #сша #президент #україна #розмова
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