Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

Президент Росії Володимир Путін доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру у "Л/ДНР".

"У зв'язку зі зверненням голови Донецької Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться у тексті указу глави держави.

"У зв'язку зі зверненням голови Луганської Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Луганської Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться в іншому указі президента.