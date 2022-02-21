Події

23:56 21.02.2022

Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

1 хв читати
Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

Президент Росії Володимир Путін доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру у "Л/ДНР".

"У зв'язку зі зверненням голови Донецької Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Донецької Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться у тексті указу глави держави.

"У зв'язку зі зверненням голови Луганської Народної Республіки міністерству оборони Російської Федерації забезпечити (...) здійснення Збройними силами Російської Федерації на території Луганської Народної Республіки функцій з підтримання миру", - йдеться в іншому указі президента.

Теги: #україна #донбас #росія #армія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 21.02.2022
Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

23:00 21.02.2022
Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

22:10 21.02.2022
Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

22:09 21.02.2022
Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

22:08 21.02.2022
Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

21:51 21.02.2022
Путін підписав указ про визнання т. зв. ЛНР/ДНР

Путін підписав указ про визнання т. зв. ЛНР/ДНР

20:35 21.02.2022
Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

20:13 21.02.2022
Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання т.зв. "ДНР/ЛНР" – Кремль

Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання т.зв. "ДНР/ЛНР" – Кремль

20:06 21.02.2022
Боррель закликає РФ не визнавати т.зв. ДНР і ЛНР

Боррель закликає РФ не визнавати т.зв. ДНР і ЛНР

19:49 21.02.2022
Кабмін перепризначив на п'ять років Капінуса на посаду голови правління Пенсійного фонду

Кабмін перепризначив на п'ять років Капінуса на посаду голови правління Пенсійного фонду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден провів телефонну розмову з Макроном та Шольцом після рішення РФ визнати "Л/ДНР" - Білий дім

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

РНБО України розглянула ситуацію на кордоні, засідання не закрито

Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

ОСТАННЄ

Байден провів телефонну розмову з Макроном та Шольцом після рішення РФ визнати "Л/ДНР" - Білий дім

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

Чинний голова ОБСЄ закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання

РНБО опрацьовує документи, позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить Зеленський

Разумков: Рада має негайно зібратися і дати відповідь на рішення Путіна про визнання так званих "ЛДНР"

РНБО України розглянула ситуацію на кордоні, засідання не закрито

Генсек Ради Європи засудила визнання Росією так званих "ЛНДР"

Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Фінляндія та Румунія засудили визнання РФ "ЛНР" і "ДНР"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА