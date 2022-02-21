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23:49 21.02.2022

РНБО опрацьовує документи, позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить Зеленський

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РНБО опрацьовує документи, позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить Зеленський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) опрацьовує велику кількість документів, офіційну позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить президент України Володимир Зеленський.

"Найближчим часом чекаємо на виступ президента нашої країни Володимира Зеленського", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу в понеділок увечері в Києві.

Він додав: "На цей момент більше нічого сказати не можу, зараз триває опрацювання великої кількості документів відповідно до нашого законодавства… які є на території нашої країни, які є чинними…".

Секретар РНБО наголосив: "Ми чітко розуміємо, що територія України – це Крим, це всі області".

"Офіційна реакція Києва на виступ Путіна – дочекайтеся виступу президента", - підсумував секретар РНБО.

Данілов зазначив, що засідання РНБО є відкритим, будь-якої миті може бути скликане.

 

Теги: #рнбо #документи #позиція
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