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23:00 21.02.2022

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

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Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

Президент США Джозеф Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині так званих регіонів ДНР та ЛНР України. Цей наказ також надасть повноваження запроваджувати санкції стосовно будь-якої особи, яка вирішила діяти в цих районах України", - йдеться в заяві Псакі на сайті Білого дому в понеділок.

Зазначено, що найближчим часом Державний департамент та казначейство отримають додаткову інформацію.

"Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань", - наголошується в заяві.

Уточнюється, що ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які США готують у координації із союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, включно з Україною, щодо наступних кроків і тривання ескалації з боку Росії вздовж кордону з Україною", - йдеться в заяві Псакі.

Теги: #сша #санкции #донбас
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