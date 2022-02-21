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16:51 21.02.2022

Путін зібрав Радбез РФ для обговорення ситуації на Донбасі та звернень про визнання "ДНР" і "ЛНР"

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Путін зібрав Радбез РФ для обговорення ситуації на Донбасі та звернень про визнання "ДНР" і "ЛНР"

Учасники позапланової наради Ради Безпеки РФ під керівництвом глави держави у понеділок мають визначити подальші кроки щодо визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ Володимир Путін.

"Сьогоднішня київська влада не збирається його (Мінський комплекс заходів - ІФ) виконувати. Більше того, вони публічно про це багаторазово вже заявили - і на найвищому державному рівні, і на рівні міністра закордонних справ, Ради безпеки", - сказав Путін на початку засідання Ради безпеки РФ.

"Ціль нашої сьогоднішньої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші подальші кроки у цьому напрямі, маючи на увазі і звернення керівників "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" до Росії з проханням про визнання їхнього суверенітету, і постанову Державної думи Російської Федерації на цю саму тему із закликом до глави держави зробити це і визнати незалежність і суверенітет "ДНР" та "ЛНР", - сказав Путін.

За його словами, "ці питання дуже тісно пов'язані з глобальними проблемами гарантування безпеки світу загалом і на європейському континенті зокрема".

Теги: #путін #радбез #лнр_днр
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