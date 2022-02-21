"МАУ" не очікує значного зростання цін на авіаквитки у зв'язку зі змінами в авіастрахуванні на тлі загострення ситуації навколо України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) не очікує істотного зростання цін на авіаквитки у зв'язку зі змінами в авіастрахуванні на тлі загострення ситуації навколо України.

"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків. Проте вартість перельотів завжди визначається ринком - кількістю пасажирів, попитом і пропозицією. Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде", - заявив CEO МАУ Євген Дихне на пресконференції в Києві в понеділок.

Він зазначив, що такої позиції дотримується як мінімум авіакомпанія "МАУ".

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України проводить переговори з українськими авіаперевізниками про можливе заміщення скасованих іноземними авіакомпаніями рейсів.

Ситуація в повітряному просторі України контрольована і стабільна, безпека польотів здійснюється в повному обсязі.