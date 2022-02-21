Події

11:35 21.02.2022

У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

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У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, а також техніка та обладнання, але цього контингенту недостатньо для нападу на Київ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За нашими даними, там 9 тис. представників Збройних сил РФ, плюс техніка, обладнання, зокрема озброєння тощо. Але я хочу сказати, що такого контингенту для тих, хто розповідає, що буде напад на Київ із білоруського боку, вибачте, мені це смішно звучить. А ось погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію такого начебто оточення - так, це працює. Тому розпочалися навчання в Придністров'ї - щоб ми з вами напружилися, відволікали наш із вами ресурс, розфокус щоб стався", - сказав Резніков на брифінгу в Києві в понеділок.

Він також повідомив про плани провести в понеділок телефонну розмову з міністром оборони Білорусі.

"Ми з ним домовилися про прямі взаємодії. Я йому написав вчора листа, і через наш аташат, через аташе Республіки Білорусь в Україні попросив повідомити про те, що я прошу організувати телефонну розмову сьогодні для того, щоб поставити йому прямі запитання: а що відбувається? Вони офіційно повідомили про ухвалення рішення щодо продовження цих навчань, тому формально буде сказано: "Навчання не завершені, тому російські війська там залишаються", - зазначив Резніков.

Теги: #рф #білорусь #військові
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