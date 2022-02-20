Події

22:10 20.02.2022

Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

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Резніков: Біля українського кордону немає сформованих ударних груп РФ

Росія найближчими днями не розпочне вторгнення в Україну, оскільки російських ударних угруповань в жодному місці біля українського кордону на цей час не сформовано, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Станом на зараз ударного угруповання Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречний. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", – заявив міністр в ефірі ТСН у неділю, 20 лютого, увечері.

Він додав, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого розглядатиметься українське питання.

"Давайте дивитися на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами збиратимуться і, можливо, ухвалюватимуть якісь цікаві дурні рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських домовленостей з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.

Також він зазначив, що ЗС України контролюють ситуацію та всі напрямки, зокрема, з Білоруссю, а напад з боку невизнаної республіки Придністров'я вважає "несерйозним сценарієм".

 

 

 

Теги: #україна #росія #кордон #війська
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