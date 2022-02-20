Блінкен: Президент США готовий до контактів із Путіним щодо України у будь-який час та у будь-якому форматі

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність президента США Джозефа Байдена вступити в контакт із президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації навколо України в будь-який час.

В ефірі CNN глава американської дипломатії заявив, що Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні".

Блінкен також підтвердив план проведення зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня в Європі. Раніше цього тижня про можливість такої зустрічі 24 лютого повідомив президент США.