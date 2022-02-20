Події

19:11 20.02.2022

Блінкен: Президент США готовий до контактів із Путіним щодо України у будь-який час та у будь-якому форматі

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Блінкен: Президент США готовий до контактів із Путіним щодо України у будь-який час та у будь-якому форматі

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність президента США Джозефа Байдена вступити в контакт із президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення ситуації навколо України в будь-який час.

В ефірі CNN глава американської дипломатії заявив, що Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні".

Блінкен також підтвердив план проведення зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим наступного тижня в Європі. Раніше цього тижня про можливість такої зустрічі 24 лютого повідомив президент США.

 

 

Теги: #сша #росія #готовність #контакти
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