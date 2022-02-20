Події

19:02 20.02.2022

Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

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Макрон привітав рішучість Зеленського не допустити ескалації на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонних розмов з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 19 лютого, та в неділю, 20 лютого, привітав холоднокровність співрозмовника та його рішучість не допустити ескалації, повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

"Президент Зеленський підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації та дотримуватися режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що ці розмови сприяють зусиллям Макрона у тісній координації зі своїми європейськими партнерами та союзниками щодо збереження шляхів виходу з кризи за допомогою діалогу та дипломатії.

Як повідомлялося, Зеленський поінформував Макрона про інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, зокрема населених пунктів, з боку незаконних збройних формувань, які спричинили втрати серед наших військових. "Ми розцінюємо це як цинічну провокацію, але Україна не піддається на провокації", – зазначив він.

Президенти обговорили питання мирного врегулювання, насамперед у світлі останніх заходів у рамках нормандського формату та відмови російської сторони від участі у засіданні ТКГ, яке скликалося з ініціативи України. "Росія відмовилася сьогодні і вчора від засідання ТКГ. Ми наполягаємо на його негайному проведенні", – наголосив Зеленський і додав, що Україна й надалі виступатиме за повне припинення вогню.

Співрозмовники погодилися з необхідністю подальших політико-дипломатичних зусиль міжнародної спільноти для запобігання ескалації російської агресії.

 

 

 

Теги: #україна #донбас #франція #президенти
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