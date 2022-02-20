Події

14:33 20.02.2022

Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

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Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

Співробітники посольства Нідерландів в Україні тимчасово переміщені з Києва до Львова, повідомило в неділю Громадське нідерландське радіо з посиланням на МЗС країни.

За даними Міністерства, цей крок зроблено з міркувань безпеки.

Раніше рішення про тимчасове переміщення співробітників своїх посольств в Україні з Києва до Львова ухвалили, зокрема, США і Велика Британія.

Напередодні про аналогічне рішення оголосило НАТО, з міркувань безпеки співробітники Альянсу в Україні також продовжать роботу зі Львова, а деякі повернуться до Брюсселя.

Теги: #посольство #львів #нідерланди
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