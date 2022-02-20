На початку тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями з опадами

Тепле і сухе атлантичне повітря, що переміщається із Західної Європи, продовжить панувати над територією України в понеділок, 21 лютого, опади очікуються лише в західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах мокрий сніг, вдень у західних областях дощ, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 6-11° тепла; у Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, з початку метеорологічних спостережень у Києві 21 лютого найвища температура повітря вдень була +10,4°С у 2014 р., найнижча вночі -22,1°С у 1929 р.

У вівторок, 22 лютого, вночі в північних областях і Карпатах, вдень по всій Україні, крім сходу, невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті територій без суттєвих опадів. У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° тепла, на заході та сході країни 0-3° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні країни до 13°, у західних областях 2-7° тепла.

У Карпатах невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві - невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.