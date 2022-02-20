Події

12:10 20.02.2022

Глава Євроради виключив можливість застосування "превентивних санкцій" проти РФ

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Глава Євроради виключив можливість застосування "превентивних санкцій" проти РФ

В ЄС готові до будь-якого розвитку ситуації навколо України, але продовжують розраховувати на дипломатію, заявив у неділю на Мюнхенській конференції з безпеки глава Європейської Ради Шарль Мішель.

"Ми хочемо бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв, але бажаємо використовувати будь-які можливі засоби на дипломатичному рівні, навіть якщо (шанси) малі", - сказав він.

Водночас Мішель зазначив, що про "превентивні санкції" не йдеться.

"Але, якщо що-небудь станеться, ми відреагуємо і ухвалимо рішення про санкції. Але заздалегідь цей підготовлений пакет санкцій оголошений не буде", - наголосив глава Європейської Ради.

Теги: #єс #санкції #агресія_рф
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