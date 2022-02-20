Британський прем'єр вважає можливою масштабну війну в Європі через ситуацію навколо України
Міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися в найбільшу після Другої світової війну в Європі.
"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабів", - заявив він в інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС.
"Треба дивитися не просто на вторгнення зі Сходу через Донбас, але, згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив Джонсон.
Прем'єр додав: "Я думаю, що люди повинні розуміти, яку величезну ціну це може спричинити з точки зору людських життів, причому не тільки українців, а й росіян".