Події

10:30 20.02.2022

Британський прем'єр вважає можливою масштабну війну в Європі через ситуацію навколо України

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Британський прем'єр вважає можливою масштабну війну в Європі через ситуацію навколо України

Міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нинішня ситуація навколо України може вилитися в найбільшу після Другої світової війну в Європі.

"План, який ми бачимо, передбачає щось таке, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабів", - заявив він в інтерв'ю телерадіокорпорації ВВС.

"Треба дивитися не просто на вторгнення зі Сходу через Донбас, але, згідно з розвідданими, які ми бачимо, воно йде і з півночі, з Білорусі", - пояснив Джонсон.

Прем'єр додав: "Я думаю, що люди повинні розуміти, яку величезну ціну це може спричинити з точки зору людських життів, причому не тільки українців, а й росіян".

Теги: #прогноз #агресія_рф #джонсон
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