Прокуратура оскаржить рішення суду щодо застосування запобіжних заходів нападникам на журналістів "Української правди"

Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо застосування запобіжного заходу двом підозрюваним у справі нападу на журналістів "Української правди".

"За результатами розгляду клопотань щодо трьох підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, скоєним групою осіб, незаконного вилучення зібраних журналістами матеріалів та технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна (ч.1 ст.28 ч.1 ст.17), (ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України) судом обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання", - заявила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури в суботу.

Повідомляється, що стосовно двох рішень суду прокуратура готується подавати апеляційні скарги, а також наполягатиме на застосуванні домашнього арешту як запобіжного заходу двом підозрюваним.

Як повідомлялося, 13 лютого група журналістів прибула до VIP-терміналу аеропорту, де почали знімати репортаж на телефон і камеру. На території терміналу на той час перебували троє невідомих чоловіків. Один із них сказав журналістам, що знімати заборонено, забрав телефон та знищив відео. Після вчиненого невідомі залишили територію аеропорту.

В "Українській правді" уточнили, що напад було скоєно на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань Михайла Ткача.

16 лютого трьом нападникам на журналістів було повідомлено про підозру.