Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 423 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 423 млн 62 тис. 224, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 881 тис. 378 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, що заразилися і померли, зберігають США, де виявлено 78 млн 457 тис. 222 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 934 тис. 951.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 822 тис. 473, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 511 тис. 903.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 28 млн 177 тис. 367 осіб, з них померло 644 тис. 195.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 757,1. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 870 осіб, Індії – 365, Бразилії – 2 тис. 995.