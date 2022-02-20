20 лютого: Яке сьогодні свято

20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної сотні, в Україні та світі – День соціальної справедливості, Міжнародний день курців трубки, у США День яблука. А ще сьогодні День очищення книжкової полиці та День студента-волонтера. В Ісландії – День жінок, а у православних – День пам'яті святителя Парфенія Лампсакійського та Луки Елладського. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

День пам'яті Героїв Небесної сотні

11-го лютого 2015 року Указом Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" в країні встановлено особливий пам'ятний день - Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги та самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014), захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України".

День соціальної справедливості

26 листопада 2007 року Генасамблея ООН оголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості, який відзначають з 2009 року. Події на честь цього дня повинні сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного суспільства в галузі викорінення злиднів, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.

Міжнародний день курців трубок

Авторами незвичайного свята є міжнародна спільнота, яка виступає за куріння тютюну за допомогою люльки. Відомо, що куріння трубки - один із перших способів вживання тютюну. Трубка була поширена аж до середини XX століття, коли її сильно потіснили цигарки і сигарети.

Як і інші способи куріння тютюну, непомірне куріння трубки надає стійкого негативного впливу як на здоров'я самого курця, так і на здоров'я людей, що оточують їх.

На противагу цій думці можна пригадати відомих курців трубки, які дожили до глибокої старості. Наприклад, відомий англійський філософ Бертран Рассел, який прожив 97 років. Таким чином, можна сказати, що вплив куріння трубки на здоров'я поки недостатньо досліджений, краще вчені обізнані про вплив куріння сигарет на здоров'я людей.

Церковне свято

20 лютого, православний світ вшановує пам'ять святого Луки Елладського. Він був родом із Греції і після смерті батька став ченцем. Біля гори Гелікон Лука створив чернечу громаду, де після його смерті збудували церкву.

Також сьогодні православна церква відзначає День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського. Святий жив у першій половині 4 століття, за часів, коли християнство межувало з агресивним язичництвом, і поширення істинної віри було справжнім подвигом.

Святий відомий своєю цілющою силою, багато вірян приходили до нього з невиліковними хворобами і набували здоров'я силою молитви. Крім іншого, єпископ Лампсакійський умів виганяти бісів. Одного разу нечистий, який тривалий час жив у тілі одного нещасного, почав просити Парфенія знайти йому інший притулок. Святий пообіцяв демонові нове тіло, а потім запропонував своє. Нечистий затремтів і застогнав, ніби обпалений жаром багаття, а потім прокричав, що не в змозі увійти в дім Божий і помчав у пустелю. Святитель прожив довге життя і помер мирною смертю в довіреному йому місті, де й був похований з великою почестями. За традицією до Парфенія з молитвами звертаються безнадійні хворі. Його святі мощі допомагають навіть хворим на рак.

Традиції:

20 лютого вважається поминальним днем. Уранці люди поспішають до церкви, щоб помолитися та поставити свічки за упокій померлим родичам. Після цього відвідують цвинтар і очищають могили від снігу.

У цей день:

1649 - Богдан Хмельницький розпочав переговори з поляками щодо визначення кордонів Запорізького війська;

1872 - У Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей;

1909 - Опубліковано "Перший маніфест футуризму";

1940 - Уперше на екранах з'явилася мультиплікаційна пара Том і Джеррі;

2002 - Засновано українське видавництво "Видавничий дім "Школа" (Харків);

2014 - Під час протистояння Майдану та злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці Беркутом було розстріляно активістів. Загиблих згодом назвали "Небесною сотнею";

2014 - Вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Іменини: Лука, Парфеній, Петро, Олександр, Олексій.