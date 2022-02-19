Глави МЗС України та Ірландії обговорили захист України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС і Міноборони Ірландії Саймон Ковені обговорили захист України від російської агресії – заявляє пресслужба МЗС України.

"Дмитро Кулеба поінформував Саймона Ковені про агресивні дії Російської Федерації, яка загострила безпекову ситуацію на Донбасі в порушення Мінських домовленостей і продовжує масовано поширювати дезінформацію задля прикриття своєї агресії проти України", - повідомляється на офіційному Тelegram-каналі міністерства в суботу.