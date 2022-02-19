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22:17 19.02.2022

Глави МЗС України та Ірландії обговорили захист України

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Глави МЗС України та Ірландії обговорили захист України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС і Міноборони Ірландії Саймон Ковені обговорили захист України від російської агресії – заявляє пресслужба МЗС України.

"Дмитро Кулеба поінформував Саймона Ковені про агресивні дії Російської Федерації, яка загострила безпекову ситуацію на Донбасі в порушення Мінських домовленостей і  продовжує масовано поширювати дезінформацію задля прикриття своєї агресії проти України", - повідомляється на офіційному Тelegram-каналі міністерства в суботу.

 

 

 

Теги: #кулеба #ірландія #ковені
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