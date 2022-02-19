Мер Селидового повідомив про швидке відновлення водопостачання міста

Тимчасово виконуючий обов'язки мера міста Селидове (Донецька область) Руслан Суков повідомив про швидке відновлення водопостачання міста.

"Ура, фільтрувальна станція відновлена, система заповнюється. Завтра має піти вода! Дякую всім, хто так швидко забезпечив ремонт пошкоджених ділянок", - написав він у соцмережі Facebook у суботу.

Раніше в суботу комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" повідомило, що в результаті обстрілу в суботу було пошкоджено два трансформатори на станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу (ПДВ). Було зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції, без водопостачання залишилися 48 населених пунктів.