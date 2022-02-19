Події

21:26 19.02.2022

Глави МЗС України та Румунії обговорили посилення співпраці ВМС двох країн

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Глави МЗС України та Румунії обговорили посилення співпраці ВМС двох країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску.

"Міністри приділили особливу увагу посиленню співпраці військово-морських сил двох країн", – повідомила пресслужба МЗС України.

Глави української та румунської дипломатій обговорили ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту, наголосили на необхідності здійснення Російською Федерацією негайних кроків з деескалації.

"Богдан Ауреску висловив солідарність Румунії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також її зусилля щодо відновлення миру на українській землі", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #мзс #зустріч #румунія
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