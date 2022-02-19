Події

20:33 19.02.2022

МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву замість Lufthansa Group

1 хв читати
МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву замість Lufthansa Group

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, повідомило Мінінфраструктури в суботу ввечері.

За даними відомства, МАУ також збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами.

Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.

"Нагадаю, небо України залишається відкритим", – наголосив міністр інфраструктури – Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, Lufthansa Group раніше в суботу повідомила про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси у період з 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще в неділю-понеділок, тоді як рейси з Києва та до Львова зберігаються у звичайному режимі.

 

 

Теги: #мау #німеччина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 19.02.2022
МЗС ФРН відмовляє громадян Німеччини від поїздок на Україну

МЗС ФРН відмовляє громадян Німеччини від поїздок на Україну

08:16 19.02.2022
Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

Німеччина приводить свої війська зі складу сил швидкого реагування НАТО у стан підвищеної бойової готовності - Міноборони ФРН

07:20 19.02.2022
Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

Глави МЗС Німеччини та Франції заявили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу

17:36 18.02.2022
Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

Глава МЗС Німеччини: Ми не домовлятимемося через голову України

15:45 18.02.2022
Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України - Бербок

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України - Бербок

15:36 18.02.2022
Глава МЗС Німеччини закликала РФ терміново відвести війська від України

Глава МЗС Німеччини закликала РФ терміново відвести війська від України

07:11 17.02.2022
Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

21:58 16.02.2022
"Золотого ведмедя" 72-го Берлінале отримала іспанська картина "Алькаррас"

"Золотого ведмедя" 72-го Берлінале отримала іспанська картина "Алькаррас"

21:01 16.02.2022
Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

11:21 16.02.2022
У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен планує зустрітися з Лавровим в Європі 24 лютого

Обстановка на Донбасі ускладнюється, станом на 18.00 вже 98 порушень режиму припинення вогню

Мінінфраструктури обговорює з українськими авіакомпаніями можливість тимчасового обслуговування скасованих маршрутів Lufthansa Group в/з Києва та Одеси

Рівень російської пропаганди свідчить про реальну небезпеку для жителів ОРДЛО та сусідніх областей Росії - Подоляк

Зеленський: Ми ні на кого не нападатимемо, але готові до всього

ОСТАННЄ

Держдума на найближчому засіданні розгляне питання, пов'язані з ситуацією навколо Донбасу - Володін

РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян із ОРДЛО в Україну – Верещук

Пошкоджена на Донбасі підстанція забезпечувала надходження води на підконтрольну Україні територію

Блінкен планує зустрітися з Лавровим в Європі 24 лютого

Керівник Луганської області: Евакуювати жителів не збираємось, але такий план про всяк випадок є

Посольство США: Світ єдиний у засудженні цинічних та для всіх очевидних провокацій Росії

Головнокомандувач ЗСУ: Інформація про нібито обстріли Ростовської області – відверта брехня та провокація

Глава британського МЗС вважає, що світові потрібна нова система колективної безпеки

Обстановка на Донбасі ускладнюється, станом на 18.00 вже 98 порушень режиму припинення вогню

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ закликав до недопущення погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА