МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву замість Lufthansa Group

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, від якого тимчасово – з 21 до 28 лютого – відмовилася Lufthansa Group, повідомило Мінінфраструктури в суботу ввечері.

За даними відомства, МАУ також збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами.

Крім того, Мінінфраструктури успішно провело переговори з авіакомпанією SkyUp, яка погодилася виконати авіаперевезення пасажирів за напрямками, які Lufthansa тимчасово призупинила, у разі передачі німецькою компанією українській відповідних прав.

"Нагадаю, небо України залишається відкритим", – наголосив міністр інфраструктури – Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, Lufthansa Group раніше в суботу повідомила про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси у період з 21 до 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще в неділю-понеділок, тоді як рейси з Києва та до Львова зберігаються у звичайному режимі.