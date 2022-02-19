Глави МЗС G7 заявляють про прихильність Мінським угодам щодо України

Глави МЗС G7 в спільній заяві за підсумками переговорів заявили, що як і раніше вважають за необхідне для подолання кризи повну реалізацію Мінських домовленостей стосовно України.

"Ми наголошуємо, що вважаємо зусилля Німеччини і Франції в рамках "нормандського процесу" домогтися цілковитої реалізації Мінських домовленостей єдиним шляхом для тривалого вирішення конфлікту на сході України", - йдеться в документі.

Зазначається, що міністри визнають заяви президента України Володимира Зеленського про намір реалізувати угоди і зробити конструктивний внесок у процес. Відповідної реакції чекають і від Росії.

"Ми закликаємо Росію використовувати шанси для дипломатичного шляху, які дають українські пропозиції", - зазначають представники країн G7.

Вони також заявили, що засуджують видачу російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей. "Це суперечить духу Мінських угод", - йдеться в документі.