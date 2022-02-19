Монастирський, нардепи і 25 іноземних журналістів потрапили під мінометний обстріл, уточнив радник глави МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів потрапили під мінометний обстріл, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"У районі смт Новолуганського журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли на власні очі переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну", - написав Геращенко в телеграм-каналі в суботу.

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк пізніше повідомила, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Росія активно атакує наші позиції на окупованому нею Сході. І, на превеликий жаль, ми знаємо про це не з новин. Мої колеги-депутати зі "Слуги народу" разом із зарубіжними журналістами потрапили під жорсткий обстріл в зоні ООС. Ніхто не постраждав. Але це вражаючий привід ще раз сказати на весь світ: саме російські окупанти порушують режим тиші і стріляють по нашому військовому і мирному населенню. Це - війна. Війна, яку розгорнув проти України глава Кремля", - написала вона в Facebook в суботу.

У свою чергу спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що артилерійський обстріл стався в районі Новолуганського.

"Група народних депутатів, членів Комітету національної безпеки, оборони та розвідки разом з представниками іноземних ЗМІ потрапили під жорсткий системний артилерійський обстріл в районі населеного пункту Новолуганське", - написала він у Facebook.

Раніше прессекретар фракції "Слуга народу" повідомила, що народні депутати і представники зарубіжних ЗМІ, які прибули в зону проведення операції об'єднаних сил, потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття.