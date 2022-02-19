Події

15:32 19.02.2022

Вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою РФ – заступник генсека НАТО

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Вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою РФ – заступник генсека НАТО

Вторгнення РФ в Україну буде величезною стратегічною помилкою, зараз Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я можу сказати, що якщо Росія ухвалить сумне рішення все ж вторгнутися, чим зробить, на нашу думку, величезну стратегічну помилку, я можу гарантувати, що Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли. НАТО і ЄС працюють наскільки близько, як ніколи. США, Канада, Велика Британія, Норвегія, країни, які не в ЄС, працюють разом тісно, щоб політичні, економічні, технологічні, довгострокові, репутаційні наслідки для Росії були виключно жорсткими", – сказав Джоане на 5-му "Українському ланчі" в Мюнхені в суботу.

5-й український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Мета "Українського ланчу" в Мюнхені — просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

Теги: #нато #агресія_рф
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