Події

15:12 19.02.2022

У неділю вдень невеликий дощ пройде місцями на крайньому заході України і в південній частині

2 хв читати
У неділю вдень невеликий дощ пройде місцями на крайньому заході України і в південній частині

Тепла і волога повітряна маса найближчої доби визначатиме погоду в Україні. Атмосферний тиск зростатиме, повідомив Укргідрометцентр.

У ніч на неділю в східних і Дніпропетровській областях невеликий дощ і мокрий сніг, вдень на крайньому заході і в південній частині місцями невеликий дощ, на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі та в північній та східній частинах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в неділю без опадів, вночі пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 1-3°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 лютого найвища температура вдень була 9,2 в 1925 р., найнижча вночі -25,0 в 1895 р.

У понеділок, 21 лютого вночі в північних областях і в південно-східній частині країни невеликий дощ і мокрий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ; на решті територій без суттєвих опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на півдні країни до 14°.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

У Карпатах невеликий мокрий сніг, лише вдень 22 лютого без суттєвих опадів, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві в ніч на понеділок невеликий дощ і мокрий сніг, Вдень без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 18.02.2022
Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

12:28 18.02.2022
У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

13:45 17.02.2022
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у більшості областей України

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у більшості областей України

13:41 17.02.2022
Прогноз погоди на вихідні 19–20 лютого: по всій Україні по-весняному тепло

Прогноз погоди на вихідні 19–20 лютого: по всій Україні по-весняному тепло

11:54 16.02.2022
В Україні найближчими днями утримається тепла погода, пройдуть дощі

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, пройдуть дощі

12:27 15.02.2022
В Україні 16 лютого погода суттєво не зміниться

В Україні 16 лютого погода суттєво не зміниться

12:28 14.02.2022
Найближчі дні в Україні будуть теплими, опади очікуються лише в Карпатах і на Закарпатті

Найближчі дні в Україні будуть теплими, опади очікуються лише в Карпатах і на Закарпатті

13:10 13.02.2022
На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

На початку тижня в Україні буде тепло і без опадів

13:14 12.02.2022
Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

12:12 11.02.2022
В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

В Україні очікується незначне похолодання, місцями дощі та мокрий сніг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно зі спецслужбами РФ планують провести серію терористичних актів – ОТГ "Схід"

РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

ОСТАННЄ

За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно зі спецслужбами РФ планують провести серію терористичних актів – ОТГ "Схід"

Вторгнення в Україну буде величезною стратегічною помилкою РФ – заступник генсека НАТО

Українців немає серед постраждалих унаслідок аварії туристичного автобуса в Туреччині

РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА