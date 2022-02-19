У неділю вдень невеликий дощ пройде місцями на крайньому заході України і в південній частині

Тепла і волога повітряна маса найближчої доби визначатиме погоду в Україні. Атмосферний тиск зростатиме, повідомив Укргідрометцентр.

У ніч на неділю в східних і Дніпропетровській областях невеликий дощ і мокрий сніг, вдень на крайньому заході і в південній частині місцями невеликий дощ, на решті територій без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі та в північній та східній частинах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12° тепла.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в неділю без опадів, вночі пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 1-3°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 лютого найвища температура вдень була 9,2 в 1925 р., найнижча вночі -25,0 в 1895 р.

У понеділок, 21 лютого вночі в північних областях і в південно-східній частині країни невеликий дощ і мокрий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ; на решті територій без суттєвих опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на півдні країни до 14°.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

У Карпатах невеликий мокрий сніг, лише вдень 22 лютого без суттєвих опадів, температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві в ніч на понеділок невеликий дощ і мокрий сніг, Вдень без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.