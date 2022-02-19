Події

13:39 19.02.2022

У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

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У м. Щастя Луганської області в суботу стався обстріл зі стрілецької зброї пожежно-рятувальної частини, пошкоджено ворота, люди не постраждали, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"19.02.2022 приблизно об 11:35 надійшла інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в м.Щастя стався обстріл. Унаслідок обстрілу зі стрілецької зброї були пошкоджені ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ДСНС.

Зазначається, що особовий склад перебуває в небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв і постраждалих немає.

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Теги: #дснс #щастя #агресія_рф
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