США разом із партнерами введуть безпрецедентні економічні санкції, якщо Росія далі вторгнеться в Україну - Гарріс

Якщо Росія далі вторгнеться в Україну, США разом з нашими союзниками і партнерами введуть значні і безпрецедентні економічні витрати, заявила віце-президент США Камали Гарріс.

"Якщо Росія далі вторгнеться в Україну, США разом з нашими союзниками і партнерами запровадять значні і безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали з багатьма з вас, щоб стверджувати, що ми готові до просування з наслідками. Ми підготували разом економічні заходи, які будуть швидкими, жорсткими та спільними. Ми запровадимо далекосяжні фінансові санкції та контроль над експортом, ми націлимося на російські фінансові інституції і ключову промисловість і ми націлимося на співучасників, і тих, хто допомагає і підбурює до цього неспровокованого вторгнення", - сказала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю.