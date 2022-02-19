Події

13:25 19.02.2022

США разом із партнерами введуть безпрецедентні економічні санкції, якщо Росія далі вторгнеться в Україну - Гарріс

1 хв читати
США разом із партнерами введуть безпрецедентні економічні санкції, якщо Росія далі вторгнеться в Україну - Гарріс

Якщо Росія далі вторгнеться в Україну, США разом з нашими союзниками і партнерами введуть значні і безпрецедентні економічні витрати, заявила віце-президент США Камали Гарріс.

"Якщо Росія далі вторгнеться в Україну, США разом з нашими союзниками і партнерами запровадять значні і безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали з багатьма з вас, щоб стверджувати, що ми готові до просування з наслідками. Ми підготували разом економічні заходи, які будуть швидкими, жорсткими та спільними. Ми запровадимо далекосяжні фінансові санкції та контроль над експортом, ми націлимося на російські фінансові інституції і ключову промисловість і ми націлимося на співучасників, і тих, хто допомагає і підбурює до цього неспровокованого вторгнення", - сказала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки в п'ятницю.

Теги: #сша #санкції #агресія_рф #гарріс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 19.02.2022
Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

Віцепрезидент США: ми продовжимо підтримувати народ України

13:55 19.02.2022
Слова і дії Росії розходяться, заявила віцепрезидент США

Слова і дії Росії розходяться, заявила віцепрезидент США

13:41 19.02.2022
Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

13:39 19.02.2022
У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

У м. Щастя Луганської області обстріляли зі стрілецької зброї пожежно-рятувальну частину, ніхто не постраждав – ДСНС

11:57 19.02.2022
Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

11:27 19.02.2022
Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

Генсек НАТО: Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни

08:10 19.02.2022
РФ ще не пізно провести деескалацію біля кордонів України, але у разі вторгнення США готові запровадити жорсткі санкції

РФ ще не пізно провести деескалацію біля кордонів України, але у разі вторгнення США готові запровадити жорсткі санкції

08:07 19.02.2022
США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

08:04 19.02.2022
Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

07:41 19.02.2022
США вважають, що Росія стоїть за кібератаками на українські банки

США вважають, що Росія стоїть за кібератаками на українські банки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Російські найманці ведуть обстріл у напрямку дорожнього коридору "Луганськ-Щастя"

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Російські найманці відкрили вогонь із важкого озброєння по своїх позиціях у районі н. п. Пікузи й намагаються звинуватити в цьому ЗСУ - ОТГ "Схід"

ОСТАННЄ

РФ відмовилася взяти участь у ТКГ, запланованому на ранок 19 лютого – українська делегація

Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Офіс генпрокурора зафіксував дати створення відеозвернень ватажків т. зв. "ЛНР" і "ДНР" з кримінально-процесуальної точки зору - Венедиктова

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

У РФ розслідуватимуть інформацію ЗМІ про снаряд, що розірвався в Ростовській області

Відвідування Чорнобильської зони відчуження призупинено на місяць - ДАЗВ

Данилов, Верещук і нардепи від "Слуги народу" прибули в зону ООС

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

"Вода Донбасу": Внаслідок обстрілу пошкоджені трансформатори на насосній станції ПДВ, 48 населених пунктів без води

Зеленський у суботу відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА